藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月19日（火）の同番組に、男児3人のママである加藤ミリヤがゲスト出演した。加藤は第2子を無痛分娩で出産。第1子では自然分娩を経験していたため、当時は“あること”までできたそうで…。【映像】加藤ミリヤ「防火扉閉められた」ほど絶叫…3児それぞれの出産方法を語る加藤は2019年に結婚。子どもは長男が6歳、次男が5歳、三男が0歳で、毎日子育てに