ハンブルク・オープン 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：ドイツ ハンブルク コート：クレー（赤土） 結果：[フェリックス オジェ アリアシム] 1 - 2 [アレクサンダー コバチェビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ ハンブルク・オープン第4日がドイツ ハンブルクで行われ、男子シングルス2回戦で、第1シードのフェリックス オジェ アリアシムとアレクサンダ&