20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比700円高の6万400円と急騰。日経平均株価の現物終値5万9804.41円に対しては595.59円高。出来高は4356枚となっている。 TOPIX先物期近は3821.5ポイントと前日比36ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.85ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60400