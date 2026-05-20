損害保険大手３グループが２０日発表した２０２６年３月期連結決算は、ＭＳ＆ＡＤホールディングス（ＨＤ）とＳＯＭＰＯＨＤの２社が、売上高にあたる正味収入保険料と最終利益で増収増益となった。東京海上ＨＤは減益だった。最終利益は、東京海上が前期比７・１％減の９８０４億円、ＭＳ＆ＡＤが１３・８％増の７８７３億円、ＳＯＭＰＯが同２・６倍の６４００億円となった。株価の上昇で政策保有株の売却益が膨らみ、売却