柄本佑（39）が20日、東京・シネスイッチ銀座で主演映画「メモリィズ」（坂西未郁監督、6月12日公開）アフタートーク付き試写会に登壇し、坂西監督を「高校の後輩です」と紹介した。「メモリィズ」は、今作が初の長編作品となる坂西監督が、脚本も手がけたオリジナル作品。柄本は劇中で、足を骨折した義父・誠（イッセー尾形）が回復するまで身の回りの世話をするため、九州の田舎町へやって来た雄太を演じた。オファーを受けた経