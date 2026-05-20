首位を奪い返した。オリックスは２０日のソフトバンク戦（京セラドーム）で停滞気味だった打線が序盤から活発に動いた。２回に２年目・山中の中前打で先制すると、３回には一死満塁と相手先発の藤原を追い詰め、宗、山中の連続適時打で４点を追加。７回にも野口の１号３ランが飛び出し、８―３と連勝した。今季初出場で２打席連続適時打、１盗塁と躍動した山中は「大勢のファンの前で野球ができることに感謝しながら打席に立て