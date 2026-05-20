新日本プロレス「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２０日後楽園大会のＢブロック公式戦で、ＹＯＨ（３７）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＳＨＯ（３６）との元パートナー対決を制し３勝目を挙げた。名タッグ「ロッポンギ３Ｋ」を結成したかつての盟友との因縁の公式戦。今大会から「ＰＬＡＹＢＯＹ」の文字が刻まれたコスチュームを使用しているＹＯＨは、試合前にマイクを握ったＳ