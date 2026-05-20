中日は２０日の阪神戦（甲子園）に７―８で敗れて今季７度目の３連敗。借金は今季最多の「１４」となった。中日は序盤から打線爆発。１点リードで迎えた２回には「打ったボールはストレートです。良い感触でした。先制したあとすぐに次の１点を取れて良かったです」という山本の１号３ランで４―０。６回にはマラーの１号２ラン、７回にはボスラーの適時打が飛び出し７―０と試合の大勢は決したかのように思われた。しかし６