俳優の工藤阿須加、女優の高橋メアリージュンらが、７月２０日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ＧＴＯ」（主演・反町隆史、月曜・後１０時）に出演することが２０日、発表された。１９９８年に放送されたシリーズ１作目の連ドラ最終回に視聴率３５・７％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した学園ドラマの金字塔。２０２４年のスペシャルドラマ「ＧＴＯリバイバル」でも、単発ドラマとしては歴代１位のＴＶｅｒ再生回