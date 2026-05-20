俳優で歌手の中山優馬が２０日、東京・タワーレコード渋谷店で独立後初となるシングル「ＲｅＴＲＹ」、「ＳＰＡＲＫ」の発売記念イベントを開催した。全国８か所を巡りイベントと特典会を行う。発売記念イベントを全国で行うのは２０１４年にリリースした「ＧｅｔＵｐ！」以来１２年ぶり。独立してからフットワークの軽さを実感しているそうで、「ファンの人にリクエストを聞きつつ、自分も楽しみながらできるイベントが増え