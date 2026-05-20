◆パ・リーグ西武１―３ロッテ（２０日・県営大宮）西武先発の菅井信也投手が７回６安打１失点とハイクオリティースタート（７回以上自責点２以下）を達成した。０―０の２回先頭。７球目の変化球をロッテ・山口に左翼席に運ばれ先制点を奪われると、ガックリと膝に手をついてマウンドでぼう然。「カウントを有利に進めることができていたのに厳しく攻めることができていなかったので、もっと練習していかなければいけないと