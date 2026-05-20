◇大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）西前頭５枚目・正代（時津風）が大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を送り出し、５勝目を挙げた。２日連続の結びの一番で、霧島（音羽山）に続いて大関を連破。「昨日よりも変な緊張感がなかった。昨日、好調の大関に勝って、自信を持って今日戦うことができた。（取組前の準備も）ペース配分を合わせられて、２日連続で良かったんじゃないか」と納得の表情で振り返った。２日続けて分