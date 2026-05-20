◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神８×―７中日（２０日・甲子園）中日・井上一樹監督は大量７点リードから終盤３イニングでのまさかのサヨナラ負けにショックを隠せなかった。報道陣の前に姿を現すと感情を押し殺して冷静に「ごめん、俺さあ会見拒否って今まで１回もしたことないの。（でも）話す内容がないわ。今日は申し訳ない、話すあれがない」と自ら切り出し、帰りのバスに乗り込んだ。７―０から７、８回の２イニングだけで