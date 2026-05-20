段ボール箱に詰めて移動させられたオカヤドカリ（沖縄県警提供）国指定の天然記念物であるオカヤドカリ計約1900匹を段ボール箱に詰めて移動させたとして、沖縄県警は20日、文化財保護法違反容疑で、ベトナム国籍の自称自営業ズオン・アイ・フォン・チン容疑者（31）を逮捕したと発表した。逮捕は19日付。県警によると、容疑を否認している。逮捕容疑は昨年8〜11月、文化庁長官の許可を得ずに、3回にわたって、県内のいずれかの