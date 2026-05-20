19 日に放送された日本テレビ系のバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」の内容が話題になっている。 この日、北海道札幌市にある「もんじゃ焼きの店 福わ家」という店を特集。店は創業 24年、地元の人にも愛されている、お好み焼きともんじゃ焼きの店なのだが、とにかくこの店にいる「ママ」と呼ばれる東京出身の70代女性店主の個性が強いのだという。 ママによる接客は敬語一切なし。