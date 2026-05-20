【ソウル＝藤原聖大】サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ準決勝が２０日、ソウル近郊の水原（スウォン）で行われ、韓国チーム「水原ＦＣ」と北朝鮮チーム「ネゴヒャン（わが故郷）」が対戦した。北朝鮮のスポーツ選手の訪韓は２０１８年以来。韓国の市民団体が応援団を結成し、大雨が降る中、声援を送った。市民団体が資金援助し応援団、野党は反発韓国政府は市民団体に対し、約３億ウォン（約３２００万円）を支援し