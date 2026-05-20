GLEATは20日、「G-CLASS 2026〜準決勝〜」(新宿FACE)を開催。セミファイナルではT-Hawk、メインイベントでは石田凱士が決勝に駒を進めた。両者は6月4日の新宿FACE大会で優勝を懸けて対戦することが決定した。春の最強戦士決定トーナメント「G-CLASS」。今年は8選手参加のトーナメントとなった。準決勝にはT-Hawk、河上隆一、山村武寛、石田の4人が勝ち進んだ。セミファイナルではトーナメント準決勝・第1試合でT-Hawkと河上