プレミアリーグのマンチェスター・シティを指揮するペップ・グアルディオラ監督に退任の可能性が浮上している。同指揮官は16-17シーズンにシティの監督に就任し、そこから20個のタイトルをチームにもたらしてきた。現契約は来季までとされているが、多くのメディアが今季限りでシティを去る可能性が高いと報じている。そんなペップの後任として注目されているのが、元チェルシーのエンツォ・マレスカだ。2020年から2021年までシテ