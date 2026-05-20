最近のサッカー界では、リーグの開幕前にAIが順位予想を展開するなんていうエンタメ企画も増えてきた。今季も各リーグが終盤を迎えているが、イングランド・プレミアリーグの予想は当たっていたのだろうか。最終盤を迎えた段階で、データサイト『Opta』のスーパーコンピュータが昨年8月時点に発表していた今季のプレミア順位予想を見ていこう。まず降格クラブだが、18位バーンリー、19位リーズ・ユナイテッド、20位サンダーランド