16-17シーズンにペップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティの指揮官に就任し、現体制がスタートした。初年度は無冠に終わったものの、その後リーグ連覇を達成。1年挟んで次はプレミア4連覇と国内で圧倒的な強さを誇った。そして、22-23シーズンにCLを制覇、同年にはリーグ、FAカップを制し、3冠を達成している。そんな今のシティを作り出したペップに退任の可能性が浮上している。現契約は来季までだが、今季限りでチー