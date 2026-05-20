「広島３−４ＤｅＮＡ」（２０日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡが競り勝って、連敗を４で止めた。打線は三回、２四球で２死一、二塁とすると、捕逸で二、三塁に。ここで勝又が先制の右前２点打を放った。四回１死一、三塁では蝦名の左中間タイムリー二塁打で３点目を奪った。３−３の八回１死一、三塁では、松尾の投前へのセーフティースクイズ（記録は犠打野選）を決めて勝ち越した。先発の島田は４回２／３を５安打２失