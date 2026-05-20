「阪神８−７中日」（２０日、甲子園球場）中日が九回サヨナラ負け、７−０から大逆転されて、３連敗となった。借金は今季ワーストの「１４」に膨らんだ。７−４の八回、４番手の清水が坂本の２点打、代打・木浪の中前適時打で同点とされた。ベンチの井上監督は呆然とした表情で投手交代を告げた。同点の九回は牧野が先頭の森下にサヨナラ本塁打を打たれた。先発のマラーの投打の奮闘は実らなかった。六回までは阪神打