天皇陛下は、来日中のグテーレス国連事務総長と皇居で面会されました。きょう午後5時前、天皇陛下は国連のグテーレス事務総長をお住まいの御所で迎えられました。事務総長は、国連の会議「国連システム幹部会（CEB）」にあわせて訪日。御所の小広間ではおよそ15分間、和やかな雰囲気で懇談が行われました。側近によりますと、陛下は「日本の『国連加盟70周年』となる今年、事務総長の訪日は良い機会です」などと述べられ、それに対