◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―４ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）広島は、３点差を追い付きながら競り負けた。開幕３連戦以来の３連勝を逃し、再び借金８となった。同点の８回はセーフティースクイズで決勝点を奪われた。この回から登板した中崎が、先頭・佐野を歩かせた。１死一、三塁から松尾のバントを処理した中崎の本塁送球が浮き、三走・三森の生還（記録は犠打野選）を許した。２点の先制を許した３回も先頭へ