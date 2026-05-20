◇セ・リーグ阪神8─7中日（2026年5月20日甲子園）阪神が7点劣勢のはね返し、9回に森下サヨナラ弾で劇的勝利を飾った。試合後のヒーローインタビューには同点適時打の木浪、途中出場で2本の適時打を放って4打点の坂本、サヨナラ弾の森下が登場した。木浪「素直に嬉しい。勝てたことが一番。思い切りいくだけ。しっかり打てて同点に追いつけたんで良かった。盛り上がってたんで自分も盛り上がっていけた」坂本「毎日