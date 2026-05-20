「阪神８−７中日」（２０日、甲子園球場）阪神が九回サヨナラ勝ち。７−０から試合をひっくり返す大逆転劇で２連勝とした。７−７の九回、先頭の森下が１１号本塁打を放って試合を決めた。森下のサヨナラ本塁打は自身初。ルーキーの一打が流れを変えた。打線はマラーの前に六回まで２安打無得点と沈黙。それでも７点ビハインドを背負った七回１死一塁の場面で、２戦続けて「６番・左翼」で出場したドラフト１位・立石（創