季節外れの暑さとなっていますが、「お弁当」の暑さ対策は大丈夫ですか？今年はお弁当を作る人が過去最多となる調査も出ています。皆さんの工夫を伺ってきました。【写真で見る】約5分で粗熱が取れる！お弁当専用ファン冷食を“保冷剤代わり”に？街の人に聞く夏のお弁当対策夏のような暑さが続く中、皆さんのお弁当を見せてもらいました。――暑くないですか？40代 男性「きょうはそんなにまだ」――きょうのお弁当見てもい