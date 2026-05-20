9回阪神無死、森下が左越えにサヨナラ本塁打を放つ＝甲子園阪神が7―7の九回に森下がソロ本塁打を放ち、サヨナラ勝ち。0―7の七回に4点、八回には3点を挙げて追い付いた。坂本は2安打4打点と活躍した。中日は救援陣が崩れて3連敗。借金は今季最大の14に膨らんだ。