◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―４ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが接戦を制して連敗を「４」で止めた。負ければ相川政権ワーストとなる５連敗となっていたが、小技を絡めて執念の勝ち越し劇を見せた。３―３の８回。広島の４番手・中崎から先頭・佐野が四球を選ぶと、ベンチは代走・三森を投入した。宮下のプロ初犠打で１死二塁とし、成瀬が中前打でつないで一、三塁。８番・松尾の初球でセーフティースクイズ