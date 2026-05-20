一昨年の「女芸人No.1決定戦THEW」で3位に入ったお笑いコンビ「忠犬立ハチ高」が、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、ノムラフッソ（29）がぶっ飛んだ生活習慣を明かした。この日のトークテーマは生活習慣について。健康ガチ勢と、不摂生上等な女たちが、それぞれの価値観でトークバトルを繰り広げた。高学歴コンビとして知られる2人。医師の国家資格を持つノムラは、健康志向かと