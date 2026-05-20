日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」が２０日、放送され映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）で共演した綾瀬はるか、大悟（千鳥）らがゲスト出演した。綾瀬に憧れ、芸能界に入ったという元日向坂４６で女優・佐々木美玲（２６）も出演。「みーぱんのリアクションが完全に綾瀬はるかさんのファンになってるの尊い」「みーぱん、綾瀬はるかさんのドラマ映像見てテンション上がってて可愛い」という声をはじめ、「綾瀬