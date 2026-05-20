＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】あわやのハプニング→約40秒「待った」緊張走る一幕熱戦が繰り広げられた大相撲五月場所の十一日目、幕下の取組で館内が緊迫した空気に包まれるハプニングが発生した。がっぷり四つに組み合い、激しい攻防が続く最中、行司が突如として取組を中断。土俵上には「動くな！」との声も響き、約40秒間“待った”がかかる一幕があった。問題の一幕が起きたのは、幕下三