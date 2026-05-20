２０日、「中ロ教育年」開幕式に出席した習近平主席（奥左）とプーチン大統領（同右）。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京5月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日午後、訪中したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で「中ロ教育年」の開幕式に出席した。