２０日、共同記者会見に臨む習近平主席（右）とプーチン大統領。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京5月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日、訪中したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で共同記者会見に臨んだ。