料理研究家でタレントの和田明日香（39）が19日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。義母の料理愛好家でタレントの平野レミ（79）の自宅のキッチンで発見した物を明かした。この日は歌手の荻野目洋子をゲストに迎えて料理。みそ煮込みカレーを作っている時に、荻野目がエバラ食品の「横濱舶来亭」のカレーフレークを発見。「それ、いつも使ってる」と語った。和田は「結婚した時は、料理の呪い