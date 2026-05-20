歌手の荻野目洋子（57）が19日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。娘たちに歌手であることを明かしていなかったと明かした。和田から「お子さんが小さかった時には“歌手だったよ”ということは言っていたんですか？」と聞かれた荻野目は「言ってなくて」と答えた。さらに「そのうち、昔の番組とか特集されたときに、なぜか私の顔が出てきたりするから、“あれっ!?”みたいな感じで気が