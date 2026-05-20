歌手で俳優の中山優馬（32）が20日、都内で配信シングル「ReTRY」「SPARK」の発売記念イベントを行った。昨年1月末にSTARTOENTERTAINMENTを独立してから初めて曲をリリース。発売記念イベントを全国で行うのは約12年ぶりとなり「懐かしいです。ワクワクしてます。自分が熱量を持って皆に届けられるのはうれしい」と声を弾ませた。「今までお会いしたことない人たちにも出会えるんじゃないかと思っている。生の方が格好良いぞと