私たちが普段食べている“エビ”のほとんどを占める“輸入エビ”に異変が起きています。安さから重宝されてきた“輸入エビ”にも今、ジワリと値上げの波が迫っていました。◇まさに海の宝石箱…2種類のウニに、色鮮やかないくらがのった海鮮弁当や大粒のホタテをどどんっとのせたお弁当など、北海道の“食”が大集結した百貨店のイベントが、20日から来月2日まで開催されています。目玉商品の1つが、今が旬の北海道産のぼた