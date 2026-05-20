◇プロ野球 セ・リーグ 阪神8×-7中日(20日、甲子園)中日は先発のマラー投手が7回途中4失点と好投。打っては2回に山本泰寛選手が1号3ランを放ち、6回にはマラー投手に1号2ランが飛び出すなど最大7点リードを奪うものの、7回8回と投手陣がつかまり同点とされると、9回には森下翔太選手に本塁打を浴びサヨナラ負けを喫しました。打線は初回、板山祐太郎選手のタイムリーで1点を先制すると、2回には山本泰寛選手に1号3ランが飛び出し