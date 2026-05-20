¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç3¡½4DeNA¡Ê2026Ç¯5·î20Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¹­Åç¤Ï3ÅÀº¹¤ò°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤ÆÏ¢¾¡¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹¤Ï¡¢7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤âº¸ÆâÅ¾¶ÚÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿4·î8Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î°ì·³¥Þ¥¦¥ó¥É¡£3²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÅê¼ê¡¦ÅçÅÄ¤Ø¤Î»Íµå¤äÊá¼ê¡¦»ý´Ý¤ÎÊá°ï¤Ê¤É¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¤³¤³¤Ç¾¡Ëô¤Ë±¦Á°¤ØÀèÀ©2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£4²ó1»àÆóÎÝ¤«¤é¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÄÉ²ÃÅÀ