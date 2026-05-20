言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、初夏を告げる野菜、集中力を欠いてしまったときの様子、そして多くの人に愛される温かい食事という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□まめうわの□□み□□ーめんヒント：サヤが大きく鮮やかな黄緑色をした