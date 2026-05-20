新年度が始まってから約2カ月。4月に入社した新入社員や異動してきた部下も、少しずつ職場に慣れ始める頃です。一方で、上司の側には「そろそろ自分で動いてほしい」「何度も同じことを聞かないでほしい」といった焦りや、「期待していたほど成果が出ない」「この部下、使えない」といったネガティブな感情が生まれやすい時期でもあります。今回お話を伺ったのは、心理カウンセラー・セミナー講師として15年間にわたり、延べ1万人