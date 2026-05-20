少子化に伴う公立高校の統廃合が、全国的に活発化しています。「生徒数が減るのだから、学校数も減らす」というのは自然な流れに見えますが、その一方で、公立学校をあえて「新設」する動きも見られます。減らす動きと増やす動き--この相反する現象が同時に起きている背景には、一体何があるのでしょうか。【画像】優秀な学生が多いと思う「愛知の公立進学校」ランキング続々と誕生する愛知県の公立中高一貫校愛知県教育委員会は20