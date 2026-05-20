貯金1000万円を、毎月取り崩すと何歳まで持つのでしょうか。年金だけでは足りない分を、毎月取り崩していく前提で考えてみます。ここでは、分かりやすく毎月3万円・5万円・8万円を取り崩す場合で試算します。毎月3万円取り崩す場合総務省の家計調査（2025年平均）などを見ると、65歳以上の世帯では、支出と収入の差は月3万円〜4万円程度の赤字となるケースが一般的とされています。そこで、まずは月3万円の取り崩しを想定してみま