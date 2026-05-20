東京・新宿の日本一有名なコンカフェ「舞々悪魔」（まいまいでびる）の人気キャスト、絢瀬まよさんのFLASHデジタル写真集「絢瀬まよ気まぐれな視線」がリリースされました。また週刊FLASHに登場し、自身初となるグラビアを披露しました。【写真】「いろんな表情のまよをぜひたっぷり楽しんでね」と話す絢瀬まよさん絢瀬さんは小学校1年生から高校1年生までクラシックバレエを習っており、ロシア留学や全国コンクールで銀賞、銅賞