2026年は、中ロ戦略的協力パートナーシップの締結30周年です。中国とロシアは1996年4月、北京で「中ロ共同声明」に署名し、双方は平等かつ信頼に基づく21世紀に向けた戦略的協力パートナーシップの樹立を正式に宣言しました。両国は2001年7月、モスクワで「中華人民共和国とロシア連邦の善隣友好協力条約」を締結し、二国間関係を新たな高みへと引き上げることに尽力するとともに、両国民の友情を代々伝えていく決意を表明しました