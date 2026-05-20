YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。「脱いだ時」と「多少着た時」の比較ショットを公開しました。【写真】轟ちゃんのおなかビフォーアフター「技術を教えてほしい。切実に」轟ちゃんは「←脱いだ時多少着た時→腹の収納が得意すぎるのでデブの自覚一生湧かなくて困る」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、おなかが露出した衣装を着用している姿です。2枚目ではワンピースのような水着を