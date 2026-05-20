日本音楽著作権協会（JASRAC）が、2026年定例記者会見および2026年JASRAC賞の発表を5月20日にJASRAC本部に隣接するけやきホールにて開催した。 （関連：【画像あり】純白の衣装で美空ひばりを熱唱する氷川きよし） ■徴収額／分配額共に1500億円台、2028年には1600億円台を目指す 定例記者会見に登壇したのは4月1日付けでJASRAC新会長に就任した作詞家の石原信一をはじめ、理事長の伊澤一雅氏、常務理事の増田裕一氏