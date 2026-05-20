電子コミック配信サービス「めちゃコミック」で、小山田容子『加賀谷次長、狙われてます！』（秋田書店）を最大全話無料で読めるキャンペーンが開始した。期間は2026年5月20日から6月10日9時59分までの4週間。 【画像】カメラが密着！漫画編集者・千代田修平 本作は、イケメンでありながら女性を口説くことには興味を示さず、有望な人材を育てることに喜びを見出すエリート銀行員・加賀谷次長を主人公に