「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）5月12日（火）の放送は、前週に続き、若林の憧れの人・太田光（爆笑問題）がご来店。尊敬する太田の熱い話が若林に刺さりまくる！【動画】爆笑問題・太田光「寂しいって言ってんだろ！」ネットで叩かれることへの本音爆発！太田の本音「嫌われるのはイヤ」若林が、憧れの人・太田光（爆笑問題）に「普段は聞けないこと」事を全部ぶつけるSP。若林が最初に投げかけた質問は「嫌われる